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Video: Вскрытие покажет 2 сезон. 22 серия

Сериал Вскрытие покажет 2 сезон 22 серия уже на сайте сериалы ICTV! Пожилой мужчина прогуливался в парке с домашним любимцем. Однако вдруг собака вместо палки принес жуткую находку: отрезанную женскую руку. Неподалеку следователи обнаружили тело жертвы. Девушка была без нижнего белья. Неужели бедная девушка оказалась не в том месте и не в то время, став жертвой изнасилования? А в руководстве бюро кардинальные изменения! Зиновий Викентьевич неожиданно для всех стал главным и теперь всерьез взялся за своих подчиненных. Как прошел первый рабочий день криминалистов под новым руководством? Смотрите сериал Вскрытие покажет 2 сезон 22 серия прямо сейчас на нашем сайте! Смотрите также: Вскрытие покажет 2 сезон 21 серия

Вскрытие покажет 2 сезон. 22 серия
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Сериал Вскрытие покажет 2 сезон 22 серия уже на сайте сериалы ICTV! Пожилой мужчина прогуливался в парке с домашним любимцем. Однако вдруг собака вместо палки принес жуткую находку: отрезанную женскую руку. Неподалеку следователи обнаружили тело жертвы. Девушка была без нижнего белья. Неужели бедная девушка оказалась не в том месте и не в то время, став жертвой изнасилования?

А в руководстве бюро кардинальные изменения! Зиновий Викентьевич неожиданно для всех стал главным и теперь всерьез взялся за своих подчиненных. Как прошел первый рабочий день криминалистов под новым руководством? Смотрите сериал Вскрытие покажет 2 сезон 22 серия прямо сейчас на нашем сайте!

Смотрите также: Вскрытие покажет 2 сезон 21 серия

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ICTV / Серіали ICTV / Вскрытие покажет 2 сезон. 22 серия / 17.07.2021 11:00
17.07.2021 11:00

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