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Video: Розтин покаже 2 сезон. 22 серія

Серіал Розтин покаже 2 сезон 22 серія вже на сайті серіали ICTV! Літній чоловік прогулювався в парку з домашнім улюбленцем. Проте раптом собака замість палиці приніс моторошну знахідку: відрізану жіночу руку. Неподалік слідчі виявили тіло жертви. Дівчина була без нижньої білизни. Невже бідолашна опинилася не в тому місці і не в той час, ставши жертвою зґвалтування? А в керівництві бюро кардинальні зміни! Зиновій Вікентійович неочікувано для всіх став головним і тепер серйозно взявся за своїх підлеглих. Як минув перший робочий день криміналістів під новим керівництвом?Дивіться серіал Розтин покаже 2 сезон 22 серія просто зараз на нашому сайті! Дивіться також: Розтин покаже 2 сезон 21 серія

Розтин покаже 2 сезон. 22 серія
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Серіал Розтин покаже 2 сезон 22 серія вже на сайті серіали ICTV! Літній чоловік прогулювався в парку з домашнім улюбленцем. Проте раптом собака замість палиці приніс моторошну знахідку: відрізану жіночу руку. Неподалік слідчі виявили тіло жертви. Дівчина була без нижньої білизни. Невже бідолашна опинилася не в тому місці і не в той час, ставши жертвою зґвалтування?

А в керівництві бюро кардинальні зміни! Зиновій Вікентійович неочікувано для всіх став головним і тепер серйозно взявся за своїх підлеглих. Як минув перший робочий день криміналістів під новим керівництвом?Дивіться серіал Розтин покаже 2 сезон 22 серія просто зараз на нашому сайті!

Дивіться також: Розтин покаже 2 сезон 21 серія

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ICTV / Серіали ICTV / Розтин покаже 2 сезон. 22 серія / 17.07.2021 11:00
17.07.2021 11:00

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