Серіал Розтин покаже 2 сезон 27 серія вже на сайті серіали ICTV! Невідома жінка впала з висоти та померла на місці. Під час огляду тіла, Яна впізнала в покійній дружину Іллі Левченка. Невже вона вирішила покінчити життя самогубством? Чи, все-таки, ця трагедія не є випадковістю і до смерті дружини прокурора хтось причетний? Дивіться серіал Розтин покаже 2 сезон 27 серія просто зараз на нашому сайті!

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