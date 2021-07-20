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Video: Розтин покаже 2 сезон. 28 серія

Серіал Розтин покаже 2 сезон 28 серія вже на сайті серіали ICTV! Фінал цієї історії ви побачите просто зараз! В останній серії Яна та Олег Гончар розслідують вбивство оперативника Олександра Петрова, понівечене тіло якого рибалки знайшли у річці. Невідомий жорстоко познущався з чоловіка, відрізавши йому голову та руки. Паралельно головні герої мають розібратися нарешті й з особистим життям. Чи зійдеться знову Яна з колишнім чоловіком? Головна інтрига буде розкрита просто зараз в серіалі Розтин покаже 2 сезон 28 фінальна серія! Дивіться також: Розтин покаже 2 сезон 27 серія

Розтин покаже 2 сезон. 28 серія
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Серіал Розтин покаже 2 сезон 28 серія вже на сайті серіали ICTV! Фінал цієї історії ви побачите просто зараз! В останній серії Яна та Олег Гончар розслідують вбивство оперативника Олександра Петрова, понівечене тіло якого рибалки знайшли у річці. Невідомий жорстоко познущався з чоловіка, відрізавши йому голову та руки.

Паралельно головні герої мають розібратися нарешті й з особистим життям. Чи зійдеться знову Яна з колишнім чоловіком? Головна інтрига буде розкрита просто зараз в серіалі Розтин покаже 2 сезон 28 фінальна серія!

Дивіться також: Розтин покаже 2 сезон 27 серія

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ICTV / Серіали ICTV / Розтин покаже 2 сезон. 28 серія / 20.07.2021 11:00
20.07.2021 11:00

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