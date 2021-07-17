Серіал Розтин покаже 2 сезон 21 серія вже на сайті серіали ICTV! Олег Гончар береться за розслідування вбивства колишнього напарника. Чоловік повідомив дружині, що його викрали і попросив виконати умови злочинців. Незважаючи на те, що все було виконано – жертву не відпустили, а вбили та спалили тіло. Хто і за що вбив колегу Олега Гончара?

Тим часом, Яна отримала запрошення на побачення від колишнього чоловіка, проте все зіпсував Ілля. Невже Олегу та Яні так і не судилося більше бути разом? Дивіться серіал Розтин покаже 2 сезон 21 серія просто зараз на нашому сайті!

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