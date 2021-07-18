Серіал Розтин покаже 2 сезон 23 серія вже на сайті серіали ICTV! У новій серії криміналісти беруться за розслідування одночасно двох вбивств зі схожими тілесними ушкодженнями, а саме: гематомами, подряпинами та, що найдивніше – слідами олії із шиммером. Тіло одного чоловіка знайшли на автобусній зупинці, а іншого в підвалі. За що розплатилися життям загиблі?

Тим часом, в Гончара виникли проблеми на роботі. Прокуратура викликає його на допит і йому потрібно бути тимчасово відстороненим від своїх обов’язків…Що ж трапилося? Невже Ілля Левченко знайшов спосіб помститися супернику? Дивіться серіал Розтин покаже 2 сезон 23 серія просто зараз на нашому сайті!

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