Морская полиция. Черноморск – 10 серия

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В новой серии комедийного боевика главным героям придется раскрыть сложное дело. Ведь даже потерпевшие будут скрывать правду от полицейских. Дмитрий и Серж должны узнать, почему на яхте произошла стрельба и почему владелец судна солгал им. Егор не сможет им помочь, несмотря на все свое желание, ведь имеет проблемы со здоровьем. Поэтому расследование в сериале ICTV Морская полиция. Черноморск 10 серия падает на плечи только двух героев. Дмитрий и Серж выяснят, что кто-то будет вести свое расследование и препятствовать им найти правду. Смогут ли полицейские найти настоящих виновников преступления и не попасть впросак? Покажет боевик Морская полиция. Черноморск 10 серия.

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