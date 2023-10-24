Морская полиция. Черноморск – 7 серия

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В новой серии боевика Дмитрий, Егор и Серж оказались перед необычным вызовом. Оказалось, что отдыхающие на пляже встретили снежного человека. Полицейские не могли в такое поверить, пока не увидели его собственными глазами. Однако в 7 серии украинского сериала Морская полиция. Черноморск ребятам придется расследовать сразу два дела. Поэтому команда разделяется. Ковальчук отправляется раскрывать дело о кражах антикварного оружия. Из-за этого между Дмитрием, Сержем и Егором возникает конфликт. Смогут ли ребята найти виновных и наконец помириться? Покажет боевик Морская полиция. Черноморск 7 серия.

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