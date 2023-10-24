Морська поліція. Чорноморськ – 7 серія

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В новій серії бойовика Дмитро, Єгор і Серж опинилися перед незвичайним викликом. Виявилось, що відпочивальники на пляжі зустріли снігову людину. Поліцейські не могли в таке повірити, аж поки не побачили її на власні очі. Однак у 7 серії українського серіалу Морська поліція. Чорноморськ хлопцям доведеться розслідувати одразу дві справи. Тому команда розділяється. Ковальчук відправляється розкривати справу про крадіжки антикварної зброї. Через це між Дмитром, Сержем та Єгором виникає конфлікт. Чи зможуть хлопці знайти винних та нарешті помиритися? Покаже бойовик Морська поліція. Чорноморськ 7 серія.

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