Морская полиция. Черноморск – 8 серия

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Новая серия боевика начнется с хороших новостей. Егор Ковальчук получает повышение и звание старшего лейтенанта. Во время поздравления коллеги, полицейские получают очередной вызов. После шторма в море исчезла 20-летняя девушка Соня. В 8 серии украинского сериала Морская полиция. Черноморск становится известно, что 8 лет назад в городе появился преступник, который орудовал как раз при таких же обстоятельствах. А его жертвами становились девушки, похожие на Соню. И хотя ее находят целой и невредимой, впоследствии она все же попадает в беду. Дмитрий и Егор сильно ссорятся, что тоже мешает расследованию. Смогут ли полицейские забыть об эмоциях и спасти Соню? Покажет боевик Морская полиция. Черноморск 8 серия.

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