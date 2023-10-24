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Морська поліція. Чорноморськ – 8 серія

Нова серія бойовика розпочнеться з хороших новин. Єгор Ковальчук отримує підвищення та звання старшого лейтенанта. Під час привітання колеги, поліцейські отримують черговий виклик. Після шторму в морі зникла 20-річна дівчина Соня. У 8 серії українського серіалу Морська поліція. Чорноморськ стає відомо, що 8 років тому в місті з’явився злочинець, який орудував як раз за таких самих обставин. А його жертвами ставали дівчата, схожі на Соню. І хоча її знаходять цілою та неушкодженою, згодом вона все ж таки потрапляє в халепу. Дмитро та Єгор сильно сваряться, що теж заважає розслідуванню. Чи зможуть поліцейські забути про емоції та врятувати Соню? Покаже бойовик Морська поліція. Чорноморськ 8 серія.

Дивіться онлайн серіал Морська поліція. Чорноморськ 7 серія на ICTV

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