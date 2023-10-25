Морская полиция. Черноморск – 9 серия

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В новой серии комедийного детектива Егору придется сделать сложный выбор. Во время патрулирования он вместе с Сержем поймали Соню за незаконным выловом рыбы. Коваленко не имел другого выбора, поэтому заставил девушку отпустить улов обратно в водоем. В 9 серии украинского сериала Морская полиция. Черноморск отношения Егора и Сони оказались под угрозой. Такой же кризис переживают и Дмитрий с Мариной. Все стабильно только у Сержа, ведь парню не составляет проблемы найти себе новую пассию. Удастся ли полицейским наладить личные отношения и спокойно приступить к работе? Покажет боевик Морская полиция. Черноморск 9 серия.

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