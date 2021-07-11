Сериал Вскрытие покажет 2 сезон 10 серия уже на сайте сериалы ICTV! В новой серии следователи расследуют смерть наркомана, которого убили выстрелом в грудь. Единственный свидетель преступления постоянно повторял фразу: «Его забрал ангел с черными крыльями. Я не хочу, чтобы меня забрал ангел». Что означают эти слова и кто же окажется загадочным убийцей — будут расследовать главные герои детектива — Яна и Олег Гончар!

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