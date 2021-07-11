Серіал Розтин покаже 2 сезон 10 серія вже на сайті серіали ICTV! В новій серії слідчі розслідують смерть наркомана, якого вбили пострілом в груди. Єдиний свідок злочину постійно повторював фразу: “Його забрав ангел із чорними крилами. Я не хочу, щоб мене забрав ангел”. Що означають ці слова і хто виявиться загадковим вбивцею – будуть розслідувати головні герої детективу – Яна та Олег Гончар!

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