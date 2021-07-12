Сериал Вскрытие покажет 2 сезон 12 серия уже на сайте сериалы ICTV! Посреди ночи в магазин ворвался мужчина, который истекал кровью и просил помощи. Продавщица даже не успела оправиться от шокирующей картины, как он внезапно умер. Следствие выяснило, что погибший работал в ресторанной сфере и конфликтовал со своим работодателем. За что же убили шеф-повара и действительно ли к этому причастен владелец ресторана?

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