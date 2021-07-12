Серіал Розтин покаже 2 сезон 12 серія вже на сайті серіали ICTV! Посеред ночі до магазину увірвався чоловік, який стікав кров’ю та благав по допомогу. Продавщиця навіть не встигла оговтатись від шокуючої картини, як чоловік раптово помер. Слідство з’ясувало, що загиблий працював в ресторанній сфері і конфліктував зі своїм роботодавцем. За що ж вбили шеф-кухара і чи дійсно до цього причетний власник ресторану? Дивіться серіал Розтин покаже 2 сезон 12 серія просто зараз на нашому сайті!

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