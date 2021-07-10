Сериал Вскрытие покажет 2 сезон 7 серия уже на сайте сериалы ICTV! У беременной женщины начинаются схватки в авто скорой помощи. Из-за чрезмерного кровотечения, она не доезжает до больницы и умирает на месте. Впоследствии выяснилось, что перед этим беременную нашли в лесу охотники. Им не удалось оказать первую помощь, поэтому и вызвали скорую. Кроме того, в теле умершей была найдена пуля … Кто и за что хотел убить беременную женщину?

Смотрите сериал Вскрытие покажет 2 сезон 7 серия прямо сейчас на нашем сайте!

Смотрите также: Вскрытие покажет 2 сезон 6 серия