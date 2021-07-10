Серіал Розтин покаже 2 сезон 7 серія вже на сайті серіали ICTV! У вагітної жінки починаються перейми в авто швидкої допомоги. Через надмірну кровотечу, вона не доїжджає до лікарні і помирає на місці. Згодом з’ясувалося, що перед тим вагітну знайшли в лісі мисливці. Їм не вдалося надати першу допомогу, тому й викликали швидку. Крім того, у тілі померлої була знайдена куля…Хто ж і за що хотів убити вагітну жінку?

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