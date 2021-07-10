Сериал Вскрытие покажет 2 сезон 8 серия уже на сайте сериалы ICTV! Трое бизнесменов отравились на рыбалке метиловым спиртом, а один из них вообще умер. Олег Гончар узнал, в каком магазине мужчины покупали алкоголь и отправился туда выяснять все детали. Как оказалось, покупатели вступили в конфликт с 23-летним продавцом Романом Романченко. А все потому, что водка им показалась слишком теплой. В ответ юноша разозлился и чуть не полез драться. Мог ли обиженный Романченко отомстить наглым бизнесменам, подсунув некачественный товар?

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