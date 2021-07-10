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Video: Розтин покаже 2 сезон. 8 серія

Серіал Розтин покаже 2 сезон 8 серія вже на сайті серіали ICTV! Троє бізнесменів отруїлися на риболовлі метиловим спиртом, а один із них взагалі помер. Олег Гончар дізнався, в якому магазині чоловіки купували алкоголь і відправився туди з'ясовувати усі деталі. Як виявилось, покупці вступили у конфлікт з 23-річним продавцем Романом Романченком. А все через те, що горілка їм видалась надто теплою. У відповідь юнак розізлився і ледь не поліз битися. Чи міг ображений Романченко помститися нахабним бізнесменам, підсунувши неякісний товар? Дивіться серіал Розтин покаже 2 сезон 8 серія просто зараз на нашому сайті! Дивіться також: Розтин покаже 2 сезон 7 серія

Розтин покаже 2 сезон. 8 серія
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Серіал Розтин покаже 2 сезон 8 серія вже на сайті серіали ICTV! Троє бізнесменів отруїлися на риболовлі метиловим спиртом, а один із них взагалі помер. Олег Гончар дізнався, в якому магазині чоловіки купували алкоголь і відправився туди з’ясовувати усі деталі. Як виявилось, покупці вступили у конфлікт з 23-річним продавцем Романом Романченком. А все через те, що горілка їм видалась надто теплою. У відповідь юнак розізлився і ледь не поліз битися. Чи міг ображений Романченко помститися нахабним бізнесменам, підсунувши неякісний товар?

Дивіться серіал Розтин покаже 2 сезон 8 серія просто зараз на нашому сайті!

Дивіться також: Розтин покаже 2 сезон 7 серія

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ICTV / Серіали ICTV / Розтин покаже 2 сезон. 8 серія / 10.07.2021 11:00
10.07.2021 11:00

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