Серіал Розтин покаже 2 сезон 8 серія вже на сайті серіали ICTV! Троє бізнесменів отруїлися на риболовлі метиловим спиртом, а один із них взагалі помер. Олег Гончар дізнався, в якому магазині чоловіки купували алкоголь і відправився туди з’ясовувати усі деталі. Як виявилось, покупці вступили у конфлікт з 23-річним продавцем Романом Романченком. А все через те, що горілка їм видалась надто теплою. У відповідь юнак розізлився і ледь не поліз битися. Чи міг ображений Романченко помститися нахабним бізнесменам, підсунувши неякісний товар?

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