Дільничний з ДВРЗ – прем’єра нового сезону улюбленого серіалу вже незабаром на ICTV
Welcome to DVRZ! – Дільничний з ДВРЗ – новий сезон – Скоро на ICTV
Нові пригоди Бондаря і Дзюби вже скоро в новому сезоні серіалу Дільничний з ДВРЗ на ICTV
Герой, на якого заслуговує цей район – Дільничний з ДВРЗ – Скоро на ICTV
Бондар береться за нові справи! – Дільничний з ДВРЗ-2 – Скоро на ICTV
Дільничний з ДВРЗ повертається! – Скоро на ICTV
Дільничний з ДВРЗ – понеділок-четвер, 21:30 на ICTV
Дільничний з ДВРЗ – дивіться перший сезон з понеділка по четвер о 21:30
Дільнічний з ДВРЗ повертається – 25 серпня на ICTV
Головні прем’єри осені: «Дільничний з ДВРЗ», «Брюс», «Юрчишини», «Пес» | Слідуй за зіркою ICTV