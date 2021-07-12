Серіал Розтин покаже 2 сезон 11 серія вже на сайті серіали ICTV! В спортивному залі трагічно помер молодий чоловік. Штанга впала йому на груди, в результаті чого смерть наступила моментально. Також судмедекспертиза показала, що в крові загиблого була отрута. Саме це і стало причиною трагічної смерті під час заняття. Тепер слідчим доведеться з’ясувати, яким чином отрута опилися в тілі спортсмена і хто за цим стоїть? Дивіться серіал Розтин покаже 2 сезон 11 серія просто зараз на нашому сайті!

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