Серіал Розтин покаже 2 сезон 9 серія вже на сайті серіали ICTV! Під час передвиборної компанії на посаду мера – трапилась моторошна ситуація. Фура, яка привезла пісок на дитячий майданчик, підкинула й труп молодого чоловіка. Невже так намагається хтось підставити суперника? Тим часом, стосунки Олега та Яни стають помітно теплішими. Які ж причини сприяли цьому? Дивіться серіал Розтин покаже 2 сезон 9 серія просто зараз на нашому сайті!

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