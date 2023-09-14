Коп з минулого 2 сезон – 3 серія

Ви дивитесь детективний серіал з елементами комедії Коп з минулого 2 сезон 3 серія від 14.09.2023 на сайті ICTV.

Олега Доліна спіткають нові виклики. Мало того, що загинув його колега, так і в особистому життя знову не щастить. Ксенія таки вирішила повернутися до чоловіка, адже зрозуміла, що дійсно кохає його. Олегу боляче, однак він запевняє Ксенію в серіалі Коп з минулого 2023, що чоловік зможе пробачити кохану за зраду.

Доліну та Сироїду доводиться звикати один до одного. І хоча їхні характери зовсім різні, проте разом їм вдається вкрай ефективно працювати. До того ж, Андроїд продемонструє Олегу свої відданість під час розслідування вбивства ворожки в серіалі Коп з минулого 2 сезон 3 серія від 14.09.2023.

Коп з минулого 2 сезон

Коп з минулого 2 сезон 2 серія