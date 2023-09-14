Коп из прошлого 2 сезон – 3 серия

Вы смотрите детективный сериал с элементами комедии Коп из прошлого 2 сезон 3 серия от 14.09.2023 на сайте ICTV.

Олега Долина постигают новые беды. Мало того, что погиб его коллега, так и в личной жизни снова не везет. Ксения решила вернуться к мужу, ведь поняла, что действительно любит его. Олегу больно, однако он уверяет Ксению в сериале Коп из прошлого 2023, что мужчина сможет простить любимую за измену.

Долину и Сыроеду приходится привыкать друг к другу. И хотя их характеры совершенно разные, однако вместе им удается очень эффективно работать. К тому же, Андроид продемонстрирует Олегу свою преданность во время расследования убийства гадалки в сериале Коп из прошлого 2 сезона 3 серия от 14.09.2023.

Коп из прошлого 2 сезон

Коп из прошлого 2 сезон 2 серия