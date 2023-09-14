Коп з минулого 2 сезон – 4 серія

З поверненням у детективну комедію Коп з минулого 2 сезон 4 серія від 14.09.2023 на сайті ICTV. Долін та Сироїд приступают до нового розслідування – чи вдасться їм спіймати злочинця цього разу?

Вбито співробітницю фармацевтичної компанії. Злочинець хотів виставити все як самогубство, але наші детективи в серіалі Коп з минулого 2023 швидко розкусили його.

Фармацевтична компанія займається виготовленням препаратів, яі підвищують потенцію, а ще мають стимулюють центральну нервову систему. Цей препарат вживає навіть Сироїд, однак що станеться, коли він дізнається, що в складі пігулок є наркотики? Дивіться цікаве розслідування в серіалі Коп з минулого 2 сезон 4 серія від 14.09.2023.

Коп з минулого 2 сезон

Коп з минулого 2 сезон 3 серія