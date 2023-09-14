Коп из прошлого 2 сезон – 4 серия

С возвращением в детективную комедию Коп из прошлого 2 сезона 4 серия от 14.09.2023 на сайте ICTV. Долин и Сыроед приступают к новому расследованию – удастся ли им поймать преступника на этот раз?

Убита сотрудница фармацевтической компании. Преступник хотел выставить все как самоубийство, но наши детективы в сериале Коп из прошлого 2023 быстро раскусили его.

Фармацевтическая компания занимается изготовлением препаратов, повышающих потенцию, а также стимулирующих центральную нервную систему. Этот препарат употребляет даже Сыроед, однако что произойдет, когда он узнает, что в составе таблеток есть наркотики? Смотрите интересное расследование в сериале Коп из прошлого 2 сезон 4 серия от 14.09.2023.

Коп из прошлого 2 сезон

Коп из прошлого 2 сезон 3 серия