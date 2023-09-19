Коп з минулого 2 сезон – 5 серія

З поверненням у серіал Коп з минулого 2 сезон 5 серія від 19.09.2023 на сайті ICTV.

Олег Долін та Тетяна тепер пара? Принаймні так мають думати родичі психологині, які вимагають від неї якнайскоріше знайти супутника життя. Олег, як хороший друг, починає вдавати коханого Тані, щоб батьки та сестра нарешті відчепилися від жінки. В серіалі Коп з минулого 2023 ви дізнаєтесь, у що виллється ця нібито гра на публіку.

Андроїд та Долін вирушають до церкви, де сталося жорстоке вбивство. Там Олег зустріне свого старого «приятеля» – медвежатника Іллю, який тепер став на шлях спокути. Звичайно, місцеві хочуть повісити вбивство на нього, проте Олег знає, що Ілля не здатен на таке. Тоді кому ж було вигідно вбити звичайного дзвонаря? Дивіться в детективі Коп з минулого 2 сезон 5 серія від 19.09.2023.

Коп з минулого 2 сезон

Коп з минулого 2 сезон 4 серія