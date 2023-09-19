Коп из прошлого 2 сезон – 5 серия

С возвращением в сериал Коп из прошлого 2 сезона 5 серия от 19.09.2023 на сайте ICTV.

Олег Долин и Татьяна теперь пара? По крайней мере, так должны думать родственники психолога, требующие от нее как можно скорее найти спутника жизни. Олег, как хороший друг, начинает играть роль возлюбленного Тани, чтобы родители и сестра наконец отстали от женщины. В сериале Коп из прошлого 2023 вы узнаете, во что выльется эта якобы игра на публику.

Андроид и Долин отправляются в церковь, где произошло жестокое убийство. Там Олег встретит своего старого «приятеля» – медвежатника Илью, который теперь стал на путь искупления. Конечно, местные хотят повесить на него убийство, однако Олег знает, что Илья не способен на такое. Тогда кому было выгодно убить обычного звонаря? Смотрите в детективе Коп из прошлого 2 сезона 5 серия от 19.09.2023.

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