Коп из прошлого 2 сезон – 6 серия

Дивіться онлайн детективну комедію з елементами бойовика Коп з минулого 2 сезон 6 серія від 19.09.2023 на сайті IСTV! Не пропустіть нові пригоди Олега Доліна – поліціянта, який пролежав у комі 25 років.

Світ жовтої преси – жорстокий та брехливий. У цьому переконаються Олег Долін та його напарник Андроїд, коли їм доведеться розслідувати вбивство журналістки. Дівчину вбили просто біля її робочого місця! Попри те, що офіс редакції начинений камерами спостереження, вбивці вдалося залишитися непоміченим в серіалі Коп з минулого 2023.

Олег починає розуміти, що його почуття до Тані більше, ніж дружні. Психологиня почала активно знайомитися з чоловіками в інтернеті, і Доліна це неабияк турбує. На що штовхнуть Олега його ревнощі? Дивіться в бойовику Коп з минулого 2 сезон 6 серія від 19.09.2023.

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