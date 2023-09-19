Коп из прошлого. Сезон 2. Серия 6 от 19.09.2023

Смотрите онлайн детективную комедию с элементами боевика Коп из прошлого 2 сезон 6 серия от 19.09.2023 на сайте IСTV! Не пропустите новые приключения Олега Долина – полицейского, пролежавшего в коме 25 лет.

Мир желтой прессы – жестокий и лживый. В этом убедились Олег Долин и его напарник Андроид, когда им пришлось расследовать убийство журналистки. Девушку убили прямо возле ее рабочего места! Несмотря на то, что офис редакции начинен камерами наблюдения, убийце удалось остаться незамеченным в сериале Коп из прошлого 2023.

Олег начинает понимать, что его чувства к Тане больше, чем дружеские. Психолог начала активно знакомиться с мужчинами в интернете, и Долина это очень беспокоит. На что толкнет Олега его ревность? Смотрите в боевике Коп из прошлого 2 сезон 6 серия от 19.09.2023.

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