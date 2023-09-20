Коп з минулого 2 сезон – 7 серія

Не пропустіть захопливий детективний серіал Коп з минулого 2 сезон 7 серія від 20.09.2023. Події навколо Олега Доліна розгортаються, і в нього з’явилися власні перипетії як на роботі, так і в особистому житті.

Після того, як Тетяна вирішила, що в них з Доліним немає майбутнього, Олег вирішив пошукати кохання серед інших персонажів серіалу Коп з минулого 2023. Але особисте життя Олега важко збалансувати з роботою, особливо коли перед ним стоїть завдання розслідувати вбивство дитячого психолога.

Вбивця підмішав отруту в пляшку з водою, і жертва померла, коли їхала на велосипеді через місто. Олег та його надійний напарник Андрій вирушать на місце злочину, щоб з’ясувати, хто міг мати користь від загибелі звичайного психолога. Дивіться на роботу напарників Доліна та Андроїда в бойовику Коп з минулого 2 сезон 7 серія від 20.09.2023.

Коп з минулого 2 сезон

Коп з минулого 2 сезон 6 серія