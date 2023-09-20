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Коп из прошлого 2 сезон – 7 серия

Не пропустите увлекательный детективный сериал Коп из прошлого 2 сезон 7 серия от 20.09.2023. События вокруг Олега Долина развиваются, и у него появились собственные перипетии как на работе, так и в личной жизни.

После того, как Татьяна решила, что  них с Долиным нет будущего, Олег решил поискать любовь среди других персонажей сериала Коп из прошлого 2023. Но личную жизнь Олега трудно сбалансировать с работой, особенно когда перед ним стоит задача расследовать убийство детского психолога.

Убийца подмешал яд в бутылку с водой, и жертва скончалась, когда ехала на велосипеде через город. Олег и его надежный напарник Андрей отправятся на место преступления, чтобы выяснить, кто мог извлечь пользу из гибели обычного психолога. Смотрите на работу напарников Долина и Андроида в боевике Коп из прошлого 2 сезон 7 серия от 20.09.2023.

Коп из прошлого 2 сезон

Коп из прошлого 2 сезон 6 серия

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