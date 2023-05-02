Горячий – 1 серия

Смотрите онлайн премьеру нового детективного сериала Горячий 1 серия от 02.05.2023 на сайте ICTV. Просто сейчас вы увидите начало истории о двух очень разных полицейских, которым суждено стать напарниками для раскрытия тяжких преступлений.

Макс Горячев – амбициозный, тщеславный и почти неконтролируемый оперативник, не любящий соблюдать правила. Он привык работать один, однако вскоре в пару ему ставят нового сотрудника из провинции – очень правильного, пунктуального, но требовательного Игоря Безхатченко. С первых минут знакомства они начинают тихо ненавидеть друг друга, но все же в сериале Горячий 1 серия от 02.05.2023 объединятся, чтобы поймать наркоторговцев.

Смотрите онлайн сериал Горячий