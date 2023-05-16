Горячий – 10 серия

Смотрите онлайн увлекательный боевик Горячий 10 серия от 16.05.2023, рассказывающий о работе двух полицейских напарников – безудержного Макса и конформиста Игоря.

На трассе найден расстрелянный и сожженный автомобиль такси, водитель которого погиб на месте. Полицейские предполагают, что это как-то связано с недавними разборками между таксистами и маршрутчиками – вроде бы те не могли поделить территорию. Однако в сериале Горячий 2023 Макс делает вывод, что в такси был еще один человек, который вышел из авто как раз перед взрывом. Кто это? И почему он скрылся? Ответы на эти вопросы, а также решение Макса о работе на СБУ вы узнаете в сериале Горячий 10 серия от 16.05.2023.

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