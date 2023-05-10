Горячий – 8 серия

Иронический детектив Горячий 8 серия от 10.05.2023 смотрите прямо сейчас на сайте телеканала ICTV. Какое новое расследование ждет оперативников? И какие изменения в личной жизни произойдут у Макса?

Напарники начинают поиск убийцы девушки Оли, которую неизвестный зарезал ножом прямо посреди толпы. Девушка была на первом свидании с Михаилом, который и застал последние минуты жизни Оли – когда из ее сердца сочилась кровь. В сериале Горячий 2023 Макс и Игорь выяснили, что Оля – бывшая военная и первоклассная снайперша. Так связана ли ее смерть с прошлой деятельностью? Ответ в детективе Горячий 8 серия от 10.05.2023.

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