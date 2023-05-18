Горячий – 12 серия

В финале детективного сериала Горячий 12 серия от 18.05.2023 Максим и Игорь берутся за сложное и переплетенное интригами дело. В гаражном кооперативе обнаружено тело неизвестного мужчины. Он убит четырьмя выстрелами, хотя гильз возле тела найдно всего три. Ни документов, ни личных вещей – ничего, что толкнуло бы на личность убитого. Единственное, что привлекло Максима в 12 серии детектива Горячий, – это свежие следы от бензина, которые привели следователей к таксисту Васе. Испуганный мужчина рассказал: утром его остановил правоохранитель и приказал преследовать белый джип. Полицейский убедил таксиста, что ничего незаконного в этом нет, наоборот – это важная спецоперация. Кто этот загадочный полицейский? И неужели он умышленно убил неизвестного в гаражном кооперативе? Вы будете шокированы финалом расследования Макса и Игоря – смотрите онлайн сериал Горячий 12 серия от 18.05.2023 на сайте ICTV.

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