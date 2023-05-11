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Горячий – 9 серия

Смотрите онлайн иронический детектив Горячий 9 серия от 11.05.2023 на сайте телеканала ICTV. Оперативников Макса и Игоря ждет новое преступление, которое по силам раскрыть только этим полицейским.

Самоубийство журналиста Ивана Зборова шокировало его родственников и коллег. Иван был известен своими громкими журналистскими расследованиями и явно не собирался уходить на тот свет. Однако что-то все-таки заставило Ивана в сериале Горячий 2023 выпрыгнуть из окна. В квартире журналиста Макс и Игорь находят предсмертную записку, однако у них есть все основания полагать, что она была написана под давлением. Неужели убийца был в квартире Ивана в момент так называемого самоубийства? В сериале Горячий 9 серия от 11.05.2023 оперативники обязательно раскроют это дело.

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