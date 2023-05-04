Горячий – 5 серия

С возвращением в боевик Горячий 5 серия от 04.05.2023, в котором продолжаются приключения харизматичных оперативников Макса Горячева и Игоря Безхатченко. В этот раз в детективном сериале Горячий 2023 полицейские будут расследовать гибель студента Романа Ткаченко.

Все выглядит так, словно парня убили футбольные фанаты, но Макс и Игорь быстро отвергают эту версию. Сосед Ромы по комнате в общежитии рассказал, что погибший был должен деньги почти каждому знакомому – одалживал якобы на лечение сестры. Однако так ли это на самом деле? Ответ на этот вопрос приблизит Макса и Игоря к истине в сериале Горячий 5 серия от 04.05.2023 на сайте ICTV.

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