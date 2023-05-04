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Горячий – 6 серия

С возвращением в иронический детективный сериал об очень разных напарниках по службе Максе и Игоре – смотрите Горячий 6 серия от 04.05.2023 прямо сейчас на сайте ICTV.

В отличие от своего напарника, Игорь не живет исключительно работой. Поэтому свидание с женой для него было долгожданным событием. Однако опасные приключения смогли ворваться и в личную жизнь оперативника. Просто сейчас вы увидите, как Игорь попал в перестрелку на глазах своей жены, стал свидетелем убийства нескольких полицейских и захвата заложницы. Вместе с Максом в сериале Горячий 6 серия от 04.05.2023 они найдут виновника кровавого преступления.

Смотрите онлайн сериал Горячий 5 серия

 

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