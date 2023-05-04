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Гарячий – 6 серія

З поверненням в іронічний детективний серіал про дуже різних напарників по службі Макса та Ігоря – дивіться Гарячий 6 серія від 04.05.2023 просто зараз на сайті ICTV.

На відміну від свого напарника, Ігор не живе виключно роботою. Тому побачення з дружиною для нього було довгоочікуваною подією. Однак небезпечні пригоди змогли увірватися і в особисте життя оперативника. Просто зараз ви побачите, як Ігор потрапив у перестрілку на очах у своєї дружини, став свідком вбивства декількох поліцейських та захоплення заручниці. Разом з Максом у серіалі Гарячий 6 серія від 04.05.2023 вони знайдуть винуватця кривавого злочину.

Дивіться онлайн серіал Гарячий 5 серія

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