Гарячий – 4 серія

Продовження детективного серіалу Гарячий 4 серія від 03.05.2023 дивіться онлайн просто зараз на сайті телеканалу ICTV. Макс Горячев і Ігор Безхатченко зарили топор війни – їхній дивний професійний тандем попри всі складнощі дає хороші результати. У детективі 2023 Гарячий напарникам доведеться взятися за розслідування ще одного злочину – стрілянини на закритому корпоративі.

Вбивця в масці кролика відкрив вогонь по гостях і вбив одного з власників мережі аптек. Виявилося, що саме цю мережу підозрювали у збуті наркотиків, проте решта власників заперечують це. То невже вбивство таки пов’язане з обігом заборонених речовин? Макс і Ігор обов’язково розберуться в цій справи в серіалі Гарячий 4 серія від 03.05.2023.

Дивіться онлайн серіал Гарячий 3 серія