Гарячий – 5 серія

З поверненням у бойовик Гарячий 5 серія від 04.05.2023, в якому продовжуються пригоди харизматичних оперативників Макса Горячева та Ігоря Безхатченка. Цього разу в детективному серіалі Гарячий 2023 поліцейські розслідуватимуть загибель студента Романа Ткаченка.

Все виглядає так, наче хлопця вбили футбольні фанати, проте Макс та Ігор швидко відкидають цю версію. Сусід Роми по кімнаті в гуртожитку розповів, що загиблий був винен гроші майже кожному знайомому – позичав начебто на лікування сестри. Однак чи так це насправді? Відповідь на це запитання наблизить Макса та Ігоря до істини в серіалі Гарячий 5 серія від 04.05.2023 на сайті ICTV.

Дивіться онлайн серіал Гарячий 4 серія