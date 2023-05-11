Гарячий – 9 серія

Дивіться онлайн іронічний детектив Гарячий 9 серія від 11.05.2023 на сайті телеканалу ICTV. На оперативників Макса та Ігоря чекає новий злочин, який під силу розкрити тільки цим поліцейським.

Самогубство журналіста Івана Зборова шокувало його родичів та колег. Іван був відомий своїми гучними журналістськими розслідуваннями і явно не збирався йти на той світ. Однак щось все ж таки змусило Івана у серіалі Гарячий 2023 вистрибнути з вікна. У квартирі журналісті Макс і Ігор знаходять передсмертну записку, проте у них є всі підстави вважати, що вона була написана під тиском. Невже вбивця був у квартирі Івана на момент так званого самогубства? У серіалі Гарячий 9 серія від 11.05.2023 оперативники обовʼязково розкриють цю справу.

Дивіться онлайн серіал Гарячий 8 серія