Гарячий – 11 серія

Дивіться онлайн захопливий бойовик Гарячий 11 серія від 17.05.2023 на сайті ICTV. Макс та Ігор візьмуться за нове розслідування, в якому їм доведеться дізнатися про брудні справи у сфері будівництва.

Макс Карась – власник фірми-забудовника, якому можновладець Вадим Біленко гальмував кожне друге будівництво. І саме його тіло було знайдене в рідкому бетоні на одному з обʼєктів Карася. Судячи з усього, Біленка вдарили ключкою по голові, від чого той впав з верхнього поверху просто в бетон. На знарядді вбивства ініціали саме Карася, проте чи дійсно він позбавив життя Біленка? Оперативники Макс та Ігор розбиратимуться в цьому в серіалі Гарячий 11 серія від 17.05.2023.

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