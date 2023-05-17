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Горячий – 11 серия

Смотрите онлайн увлекательный боевик Горячий 11 серия от 17.05.2023 на сайте ICTV. Макс и Игорь приступят к новому расследованию, в котором им придется узнать о грязных делах в сфере строительства.

Макс Карась – владелец фирмы-застройщика, которому чиновник Вадим Биленко тормозил каждое второе строительство. И именно его тело было найдено в жидком бетоне на одном из объектов Карася. Судя по всему, Беленко ударили клюшкой по голове, от чего тот упал с верхнего этажа прямо в бетон. На орудии убийства инициалы именно Карася, однако действительно ли он лишил жизни Биленко? Оперативники Макс и Игорь будут разбираться в этом в сериале Горячий 11 серия от 17.05.2023.

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