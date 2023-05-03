Горячий – 4 серия

Продолжение детективного сериала Горячий 4 серия от 03.05.2023 смотрите онлайн прямо сейчас на сайте телеканала ICTV. Макс Горячев и Игорь Безхатченко зарыли топор войны – их удивительный профессиональный тандем вопреки всем сложностям дает хорошие результаты. В детективе 2023 Горячий напарникам придется взяться за расследование еще одного преступления – стрельбы на закрытом корпоративе.

Убийца в маске кролика открыл огонь по гостям и убил одного из владельцев сети аптек. Оказалось, что именно эту сеть подозревали в сбыте наркотиков, однако остальные владельцы отрицают это. Неужели убийство таки связано с оборотом запрещенных веществ? Макс и Игорь обязательно разберутся в этом деле в сериале Горячий 4 серия от 03.05.2023.

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