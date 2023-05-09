Горячий – 7 серия

Смотрите онлайн продолжение иронического детектива Горячий 7 серия от 09.05.2023 на сайте ICTV. Приключения оперативников Макса и Игоря заставят вас забыть обо всех делах и погрузиться в мир криминала.

Местные браконьеры находят в реке тело молодого парня. У жертвы многочисленные гематомы по всему телу и смертельная рана на голове. Полицейские Макс и Игорь в сериале Горячий 2023 сразу отправляются на место преступления и выясняют, что убитый – это сын киевского эколога Андрея Зимы Слава. Как дела отца стали причиной смерти Славы? И какую новую информацию узнает о своей покойной жене Максе? Узнаете в сериале Горячий 7 серия от 09.05.2023.

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