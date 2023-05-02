Гарячий – 1 серія

Дивіться онлайн прем’єру нового детективного серіалу Гарячий 1 серія від 02.05.2023 на сайті ICTV. Просто зараз ви побачите початок історії про двох дуже різних поліцейських, яким судилося стати напарниками для розкриття тяжких злочинів.

Макс Горячев – амбітний, пихатий і майже неконтрольований оперативник, який не любить дотримуватися правил. Він звик працювати сам, проте невдовзі в пару йому ставлять нового співробітника з провінції – дуже правильного, пунктуального, але вимогливого Ігоря Безхатченка. З перших хвилин знайомства вони починають тихо ненавидіти один одного, але все ж таки в серіалі Гарячий 1 серія від 02.05.2023 об’єднаються, щоб спіймати наркоторговців.

Дивіться онлайн серіал Гарячий