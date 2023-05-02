Горячий – 2 серия

С возвращением в детективный сериал в жанре бади-муви Горячий 2 серия от 02.05.2023, в котором Макс Горячев и Игорь Безхатченко продолжают находить общий язык при всех отличиях в характерах и отношении к профессиональной этике.

Макс Горячев столкнулся с самым большим своим страхом – потерять любимую жену Аню. Прямо на глазах у главного героя сериала Горячий 2023 в женщину стреляет бандит, и Аня умирает на руках у Максима. Однако служба не может ждать, и Макс с новым напарником Игорем начинают расследование ограбления инкассаторской машины. Смогут ли полицейские найти преступников и три миллиона долларов? Узнаете в сериале Горячий 2 серия от 02.05.2023 на сайте ICTV.

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